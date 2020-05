Gratis troostkunst voor iedereen

„Honderden Schiedammers hebben inmiddels een poster voor hun raam gehangen. De hele stad doet mee, maar ook elders in het land is de belangstelling groot.”

Mede dankzij geld van het De Groot Fonds en het Fonds Schiedam kon het museum dit bijzondere initiatief van de grond krijgen. „Wij hebben alle in Schiedam wonende en werkende kunstenaars aangeschreven. Vijftig van hen hebben aan onze oproep gehoor gegeven en binnen een week een kunstwerk aangeleverd waarvan zij dachten dat het de mensen soelaas zou kunnen bieden in deze moeilijke tijden. Elke kunstenaar heeft hiervoor een honorarium gekregen. Zodat wij hen ook in tijden van corona financieel kunnen steunen.”

Posterwerkplaats

Sommige kunstenaars brachten een bestaand werk in, anderen maakten in allerijl een compleet nieuw schilderij, collage of beeld. „Daarvan hebben we posters laten drukken. De entreehal van het museum is getransformeerd in een posterwerkplaats. „Onze vrijwilligers die nu we gesloten zijn, staan te trappelen om toch iets te doen, versturen de posters. Of brengen ze op de fiets langs bij de mensen in de buurt”, legt Carasso uit.

Onder de deelnemende kunstenaars zijn er bekende namen, zoals Jacques Tange, die een kleurrijke kat in een knus interieur schilderde. Sarah van der Pols biedt het publiek een warme omhelzing aan. Terwijl Theo Gootjes vrolijke vogel- en mensfiguurtjes tekende in geel en rood die over elkaar heen buitelen. Een beeld dat hij eigenlijk naar aanleiding van de vogelgriep maakte.

Derde druk

Inmiddels zijn de posters al aan hun derde druk toe. „We hadden vooraf geen idee dat de interesse zo groot zou zijn.” De posters worden ook al op een hek rondom een bouwplaats hierin de stad geplaatst om de boel te verfraaien. En een lokale begrafenisonderneming wil grote foto’s van de kunstwerken ophangen in hun rouwcentrum. Daarnaast bestellen ook veel mensen vanuit andere delen van het land de posters. Wij rekenen voor hen slechts de portokosten.”

Om de deelnemende kunstenaars extra te steunen zijn er van tien posters ook een set ansichtkaarten gemaakt. Die worden via de website verkocht à €15 per setje. „De opbrengst daarvan gaat rechtstreeks naar de kunstenaars. Vanaf vandaag hangen alle posters ook op grote billboards in Schiedam. Wij gaan door zolang er behoefte is aan coronatroost.”