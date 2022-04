’Vrienden behoeden Pete Davidson voor deelname The Kardashians’

Pete, onder andere een van de vaste komieken bij het programma Saturday Night Live, heeft een dergelijk optreden helemaal niet nodig volgens zijn vrienden. „Hij had al een goede carrière voordat Kim in zijn leven kwam en hij heeft die show niet nodig om verder te komen in zijn vakgebied. Integendeel zelfs. Door te verschijnen in een programma dat zo ver van de werkelijkheid af staat, verliest hij zijn geloofwaardigheid als ’gewone jongen’ uit Staten Island, New York”, aldus een bron.

Het eerste seizoen van The Kardashians is net van start gegaan, maar Pete zal volgens ingewijden niet te zien zijn in de betreffende afleveringen. Iets waar Kim vrede mee lijkt te hebben gemaakt. „Ik ben er niet op tegen dat hij in beeld komt, maar het is gewoon niet iets dat bij hem past”, zei ze in een eerder interview.

De realityster zal in de show zelf wel ingaan op details rondom haar relatie met Pete én de scheiding van ex-man Kanye West.