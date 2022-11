Edson da Graça getrouwd: ’We hebben het klein gehouden’

„We hebben het klein gehouden”, aldus Edson over de ceremonie. „Daarna hebben we een etentje gehouden en volgend jaar geven we een groot feest.”

Edson leerde Maud kennen toen hij nog een relatie had. Hij verliet zijn ex, met wie hij drie kinderen heeft, voor haar. „Het ging al een tijdje niet zo lekker, dus ongemerkt stond ik er ook wel voor open”, vertelde hij eerder aan &C. „Er zit een zekere overlap in. Niet netjes, maar het is wel wat er is gebeurd. Na een tijdje kon ik mijn gevoel voor Maud niet meer onder stoelen of banken steken.”

Edson en Maud hebben samen een dochter.