E.T.-acteur Henry Thomas krijgt boete voor rijden onder invloed

Volgens TMZ heeft de 48-jarige acteur een deal gesloten met de officier van justitie waardoor hij niet de gevangenis in hoeft. Toch hebben de buitenaardse krachten van Henry’s vroegere vriend E.T. niet helemaal geholpen om hem de dans te laten ontspringen. In plaats van een gevangenisstraf moet de acteur namelijk een jaar lang een cursus volgen die daders helpt hun gedrag te veranderen. Ook moet hij eenmalig een slachtofferspanel bijwonen en een boete van 500 dollar betalen. Daarnaast moet hij een alcoholslot in zijn auto laten installeren.

Henry is vooral bekend van zijn hoofdrol in E.T. Ook was hij te zien in films als Gangs of New York en Legends of the Fall en de series The Mentalist en CSI. Zijn meest recente acteerklus had hij in de Netflix-productie The Haunting of Hill House. De acteur werd werd op maandag 21 oktober gearresteerd door de politie langs de kant van de weg. Na een blaastest bleek dat Henry onder invloed was.