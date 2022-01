Noorderslag doet verlangen naar mooi liveseizoen

Premium Cultuur

Export Nederlandse muziek totaal ineengestort

Het was te verwachten, maar blijft pijnlijk: uit vandaag gepresenteerd onderzoek in opdracht van Buma Cultuur blijkt dat de exportwaarde van Nederlandse muziek in 2020 met 65 procent gedaald is ten opzichte van het coronavrije jaar daarvoor. „Deze sector heeft een booster nodig en snel”, luidt direc...