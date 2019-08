Walk of Fame-ster voor Kirsten Dunst

Plemons hield een speech tijdens de onthulling, evenals regisseur Sofia Coppola die met Dunst werkte aan films The Virgin Suicides, Marie Antoinette en The Beguiled. De organisatie achter de beroemde sterrenstraat liet weten: „Kirsten Dunst is een van die talenten die mensen nooit vergeten. Haar films laten krachtige vrouwen zien en ze is een geweldig rolmodel voor vrouwen over de hele wereld en van alle leeftijden.”

Dunst acteert al sinds haar zesde, toen ze te zien was in een Woody Allen-film. Op haar twaalfde brak ze door met Interview With A Vampire, waarin ze de in een kinderlichaam gevangen vampier Claudia speelde. In de film had ze een beroemde kusscène met Brad Pitt, die twintig jaar ouder is. Ze was daarna onder meer te zien als Mary Jane in drie Spider-Man-films, en werd veelgeprezen om haar rol in Lars von Triers Melancholia.