Justin Bieber zit nog niet op kids te wachten

Justin deelde een foto op Instagram van zichzelf en zijn vrouw Hailey in Disneyland. „Ik ben dol op dates met jou schatje. Op een dag zal ik papa-dochter-dates doen. Ik ben niet aan het hinten. Ik heb geen haast. Ik wil gewoon een tijdje alleen van jou genieten.”

Zijn 22-jarige vrouw reageerde daarop: „Ik heb altijd het meeste plezier met jou.” Afgelopen november, twee maanden nadat Justin en Hailey in het huwelijksbootje waren gestapt, sprak ze haar kinderwens ook al uit. „Ik houd van kinderen en ik kan niet wachten om ze zelf te krijgen. Ik zou zeggen dat dat nu meer een realiteit is geworden, maar zeker niet in de nabije toekomst.”