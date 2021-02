William Rutten: ’Britney kon niet geloven dat een volwassen man haar dit vroeg’

Met de documentaire Framing Britney Spears duikt The New York Times in het tragische verhaal van popster Britney Spears, die al jarenlang kampt met mentale problemen en sinds haar inzinking in 2008 onafgebroken onder toezicht staat van haar vader.

In de film wordt onder meer een fragment getoond van een interview dat AvroTros-coryfee Ivo Niehe 22 jaar geleden had met Spears. Daarin vraagt de talkshowhost de tiener naar haar borsten. Aan het AD liet Niehe dinsdag weten dat hij vindt dat de makers van de documentaire het fragment hebben gebruikt zonder context te schetsen. Volgens de tv-maker wilde hij met de vraag Spears de kans geven om te reageren op alle geruchten over een mogelijke borstvergroting.

Vriendelijke oom

„Maar ja dat kwam de documentairemakers natuurlijk niet uit, dus werd alleen die ene vraag gebruikt, nota bene met grote ironie gesteld, omdat we het er juist niet over wilden hebben. Maar die stijlvorm van ironie is in de VS blijkbaar minder bekend.” Niehe stelt dat de sfeer tijdens het gesprek goed was. „Het management was meer dan tevreden. Het was ook een zeer sympathiek gesprek (ik heb het voor de zekerheid nog integraal teruggekeken).”

Bekijk ook: Ivo Niehe verdedigt borstenvraag aan Britney Spears

Klinkklare onzin, zegt fotograaf William Rutten, die woensdagmiddag op Instagram laat weten het allemaal net iets anders te hebben ervaren. „Ik was die dag de gelukkige die een exclusieve shoot met haar mocht doen voor Veronica Magazine en Hitkrant. (...) Maar eerst het tv-interview. Waarom Ivo Niehe en geen ander programma? Britney was gewild en dé ster op dat moment! Men legde mij uit dat het een veilige keuze was, Ivo was die vriendelijke oom die nooit iets vervelends vroeg en al helemaal niks kritisch.”

Beduusd

Volgens de sterfotograaf kwam er aan een vriendelijk en beleefd interview ineens een ’abrupt einde’ toen Niehe de popster vroeg naar haar borsten. „Backstage brak meteen de pleuris uit, iedereen van haar team zwaar over de zeik en in pure paniek. Britney gaf netjes antwoord en ik dacht alleen maar: daar gaat mijn shoot. En dat scheelde ook niet veel.”

Rutten herinnert zich dat Spears ’nog wat beduusd’ zijn opgebouwde studioruimte kwam binnenlopen. „Ze zei heel eerlijk dat ze het niet kon geloven dat een volwassen man haar dit gewoon vroeg op televisie. Britney had niet heel veel zin meer in de shoot, maar deed hem gelukkig nog wel. Het omkleden ging alleen niet meer door. Het moest maar in de kleren die ze al aanhad en zo snel mogelijk.”

Jokkebrokken

Het team van Spears wilden volgens de fotograaf dat de bewuste vraag uit de uitzending zou worden geknipt. „Dat Ivo nu zegt dat het management ’meer dan tevreden was’ is echt een beetje alle commotie van nu ’wegjokkebrokken’... Ik was overigens best pissig, want door zijn actie had ik nu één outfit minder van de op dat moment grootste ster van de wereld.”

AvroTros, de omroep die zijn TV Show al veertig jaar uitzendt, laat woensdag namens Niehe weten dat de presentator publiekelijk niets meer zal zeggen over het oude fragment van een kwart eeuw geleden. Ook is Niehe niet van plan om in een van zijn programma’s nog terug te komen op de ophef die is ontstaan nu het interview prominent in de nieuwe documentaire over Spears te zien is.

Ook productiebedrijf Medialane laat aan De Telegraaf weten dat Niehe het laat bij zijn statement van dinsdag.