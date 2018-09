Justin Bieber huurt gewilde filmlocatie

Justin Bieber Ⓒ Hollandse Hoogte

Superster Justin Bieber heeft een nieuw huurhuis en dat is niet zomaar een pandje. De zanger huurt voor 47.000 euro per maand een villa in Beverly Hills, de wereldberoemde ’rijkenwijk’ in Los Angeles. Voordat Justin zijn intrek nam in het huis, heeft het vele malen dienst gedaan als locatie voor films, fotoshoots en commercials.