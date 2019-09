Voice-finaliste Patricia van Haastrecht tekent platendeal

Patricia van Haastrecht stond in februari in de finale van het negende seizoen van The Voice of Holland. Haar auditieliedje Rise Up is inmiddels 5 miljoen keer bekeken op YouTube. Recent trad Patricia nog op tijdens het Kinderprinsengrachtconcert, samen met Trijntje Oosterhuis en Jamai.

Patricia: „Ik ben zó ontzettend blij! Dit had ik kortgeleden echt niet kunnen bedenken. Ik knipperde met mijn ogen en ineens was daar Thunder. Dit lied gaat over ergens in vastzitten en de kracht hebben om niet op te geven. Een boodschap waarmee ik andere mensen wil inspireren en steunen. Ik kan niet wachten om het met de wereld te delen. En dat ik dit samen met Redline Music mag gaan doen, daar ben ik heel enthousiast over en dankbaar voor.”