Gerard Joling wint Oeuvre Award

’Gerard Joling is, zoals de Britten het zo mooi zeggen, larger than life’, staat te lezen in het juryrapport. „Met zijn unieke, nog immer glasheldere stemgeluid, zijn manier van performen die meer dan over de top is en zijn altijd aanwezige humor en zelfspot, is hij een persoonlijkheid waar niemand omheen kan en wil.”

Gerard wordt volgens de jury, die bestond uit AVROTROS-coryfee Daniël Dekker, Paul Siteur van Sterren NL en Edger Hamer, hoofdredacteur van TrosKompas, niet alleen geroemd als zanger. Ook als presentator, vlogger of als slimme marketingstrateeg en natuurlijk als een van de succesvolle Toppers, staat hij zijn mannetje.

Het Muziekfeest van het Jaar vond voor de derde keer plaats in Ziggo Dome Amsterdam.