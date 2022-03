Britney Spears verdwenen van Instagram

Het is niet de eerste keer dat Spears van Instagram verdwijnt. In september, vlak nadat haar vader Jamie terugtrad als haar curator, was dat ook al het geval. Op Twitter stelde ze haar fans destijds gerust. „Niks aan de hand mensen, ik neem even een pauze van sociale media om mijn verloving te vieren. Ik ben snel weer terug”, schreef ze.

Sinds Spears weer ’vrij’ is komt ze regelmatig in de media met haar opvallende berichten op Instagram. Zo plaatst de zangeres regelmatig naaktfoto’s en deelt ze ontboezemingen over haar leven.