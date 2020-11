Echtgenoot (48) rijkste vrouw van Afrika overleden na duikongeluk Dubai

Zijn goede vriend Cedric Mala vertelde aan The Times dat artsen hem nog hebben geprobeerd te reanimeren. Dokolo was een ervaren duiker. „Maar helaas werd zijn laatste uitje hem fataal.”

De Congolese zakenman en kunstverzamelaar trouwde in 2002 met Isabel dos Santos. Dos Santos is de dochter van de voormalige president van Angola, José Eduardo dos Santos, die van 1979 tot in 2017 over het land heerste. Zij en Dokolo leerden elkaar kennen als studenten aan King’s College in Londen. Hun huwelijk in Angola - waar 70 procent van de bevolking onder de armoedegrens leeft - kostte 2,8 miljoen euro.

Dos Santos woont in Londen. Zij deelde donderdag een foto van haar echtgenoot en een van hun drie kinderen op de dag dat hij overleed, met het bijschrift: ’Mijn liefde...’

Eerder dit jaar werd Dos Santos beschuldigd van fraude. Ze zou in totaal circa 2 miljard euro hebben vergaard dankzij corruptie en vriendjespolitiek. Ze heeft ook brievenbusfirma's in Nederland waarmee ze haar internationale zaken regelt.