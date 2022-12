Kijkje in OLVG levert grappige observaties op: ’Sukkels en pechvogels komen elkaar hier weer tegen’

„Het is een ziekenhuis met een hart én een hele grote mond”, zegt een verpleegkundige. „Komen hier 187 nationaliteiten”, reageert haar collega op een vraag van Verbraak. „Grappig, ik zie ze allemaal als één.” Weer een andere medewerker beschrijft het OLVG als volgt: „Het is een geweldig stadsziekenhuis, midden in een bruisende stad, met een diversiteit die me elke dag weer verrast.”

Baby’s

Per jaar worden er, verdeeld over twee vestigingen, meer dan 500.000 patiënten behandeld. De spoedeisende hulp van het OLVG behoort tot de grootste van Nederland. Net als de kraamafdeling, waar ieder jaar vijfduizend baby’s worden geboren.

De gesprekken van Verbraak met de medewerkers leveren mooie bespiegelingen en grappige observaties op. Zo vertelt de spoedeisende hulp-arts dat zijn patiënten bestaan uit twee groepen: de sukkels en de pechvogels. De sukkel is bijvoorbeeld degene die zich volgiet en toch achter het stuur kruipt, de pechvogel is de fietser waar vervolgens tegenop wordt geknald. „En soms komen die twee elkaar hier weer tegen.”

De verloskundige, die erkent dat bij bevallingen vaak ’poep en pies’ vrijkomen, vertelt dat het fijn is om binnen het ziekenhuis haar eigen praktijk te kunnen runnen. Op Verbraaks tegenwerping dat ze dan ook had kunnen kiezen voor het vak van tandarts, lacht ze. „Ja, maar ik vind monden vies.”