„Ze zouden zo overhoop liggen met elkaar, dat ze niet meer in één studio met elkaar willen zitten”, zegt sidekick Niels van Baarlen maandag op de radio bij Veronica Inside. „Anouk wil niet meer met Lil’ Kleine in één studio zitten”, verduidelijkt zijn collega Rick Romijn.

Aangezien Anouk en Lil’ Kleine allebei in het nieuwe seizoen in een rode stoel in The Voice plaats zullen nemen, zou dat nog eens voor problemen tijdens de liveshows van het programma kunnen zorgen. Het gerucht zou dan ook gaan dat er zelfs gezocht wordt naar nieuwe coaches.

Tijdens de eerste liveshow in The Voice van 2018/2019 leek er nog geen vuiltje aan de lucht. Ⓒ Hollandse Hoogte / Fotopersburo Edwin Janssen