Gayle King aast op eerste interview Will Smith

„Alles en iedereen wil dat interview natuurlijk hebben, inclusief ik zelf. We gaan het zien. Wat ik hem zou vragen? Oh jee, er zijn zoveel vragen die gesteld moeten worden, maar daar ga ik nu niet verder op in. Vooralsnog spreekt geen van hen beide, Will of Jada, en dat begrijp ik volledig”, aldus King.

Twee weken voor de Oscars gaf Smith nog een interview aan King voor het programma CBS Mornings. Hierin zei de acteur onder meer dankbaar te zijn voor zijn moeilijke jeugd, omdat dat hem gevormd zou hebben tot de man die hij nu is.

„Ik dank God voor mijn lijden. Mijn lijden heeft me geholpen de persoon te worden die ik ben, mijn lijden heeft me geholpen een leven en familie op te bouwen en heeft me geholpen de waarheid te vinden waarop ik mijn leven baseer. Ik denk dat het oplossen van de problemen die we hebben geleid wordt door God”, aldus Will.