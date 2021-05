Dennis van der Geest: ’Ouders kunnen eindelijk kleinzoon weer knuffelen’

Ⓒ Nick van Ormondt

Dennis van der Geest is tijdens de coronaperiode dubbel in de hoek gezet. Zijn sportschool is dicht en ook zijn andere grote passie – het draaien van plaatjes – is momenteel geen feest. Gelukkig bracht SBS6 uitkomst en begeleidt hij als privé-chauffeur (getest en wel) mensen op weg naar een belangrijke gebeurtenis in het nieuwe programma Ik neem je mee.