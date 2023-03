TV-maker ITV door het stof na onderzoek misstanden The voice of Holland

Het bureau concludeerde na een onderzoek van veertien maanden dat er achter de schermen bij de talentenjacht tussen 2015 en 2022 sprake was van „ongepast gedrag”. Leidinggevenden lijken echter niets met meldingen te hebben gedaan.

Perrin reageert resoluut in haar verklaring: „Het is onze prioriteit om een veilige en ondersteunende omgeving te bieden voor iedereen die deelneemt aan, of werkt aan, onze shows en er is bij ITV Studios geen plaats voor grensoverschrijdend gedrag. Als de klachten over ongepast gedrag waren doorverwezen naar het ITV-management in Londen, zou de reactie anders zijn geweest. We willen onze excuses aanbieden aan de mensen die het juiste hebben gedaan door hun zorgen te uiten.”

Dankbaar

Ook is ITV, die opdracht had gegeven voor het externe onderzoek na de uitzending van BOOS, de mensen die hebben meegewerkt dankbaar. „We begrijpen dat dit een moeilijk en emotioneel proces is geweest.”

Managing Director ITV Studios Netherlands Karin de Groot laat in een reactie weten dat ze sinds januari 2020 verantwoordelijk is voor The voice en dat ze met haar team „hard gewerkt heeft om een cultuur te creëren waarin iedereen eerlijk en respectvol wordt behandeld.” Als voorbeelden van initiatieven die sindsdien zijn genomen, noemt ze onder meer „verscherpt toezicht op producties” en „versterkte meldingskanalen.”