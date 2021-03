Pia Douwes wordt ambassadeur van hulplijn kanker

De telefoonlijn is bedoeld voor kankerpatiënten en voor mensen die een geliefde hebben die door de ziekte is getroffen. Medewerkers van de lijn kunnen een luisterend oor bieden of advies geven als patiënten of hun naasten vragen hebben over hun situatie.

Douwes heeft zelf recent ook als medewerkster telefoontjes beantwoord en zal dat in de toekomst met enige regelmaat blijven doen.