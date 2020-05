Musical over het leven van Liesbeth List komt online

De twijfel lag vooral bij het recente overlijden van List. „We hebben uiteraard nagedacht of het passend zou zijn deze musical na het recente overlijden van Liesbeth List te delen. Uiteindelijk denken we dat het goed en mooi is om een van de grootste sterren die we rijk waren zoveel mogelijk te eren en memoreren”, zegt producent De Graaf & Cornelissen Entertainment daarover.

De zangeres was zelf erg trots op de musical, die haar bijzondere levensverhaal laat zien. De zelfmoord van haar moeder, het Jappenkamp, een slechte relatie en het verlies van inspirator Ramses Shaffy en haar grote liefde Rob: List kreeg flink wat voor de kiezen.

Hoofdrolspeelster Renée van Wegberg kreeg voor de rol van Liesbeth List de Musical Award. De producenten plaatsen de musical 11 mei op hun Youtube-kanaal. In de loop van juni volgt ook het theaterconcert.

List overleed eind maart op 78-jarige leeftijd.