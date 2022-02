Do: ’Wat Jeroen Rietbergen bij mij deed, was echt niet oké’

„Twintig jaar geleden heeft hij dingen bij mij gedaan waarvan ik toen zei: gast, je bent gewoon koekoek, dat doe je toch niet? Maar er was een andere machtsverhouding, want ik huurde hem in en was niet afhankelijk van hem”, vertelt de zangeres. „Wat hij deed was echt niet oké, maar nadat ik hem erop heb aangesproken heeft hij het nooit meer bij mij gedaan. En mijn collega’s wisten ervan en als hij dan weer vieze praatjes had zeiden zij: gast, hou eens je bek joh, doe normaal. Dus ik voelde me gesterkt door mijn omgeving.”

In een reactie op de aantijgingen laat Peter Plasman, de advocaat van Jeroen Rietbergen, zaterdagochtend aan De Telegraaf weten: „Wij vinden het op dit moment verstandig de aantijgingen van deze dame te laten voor wat ze zijn.”

In het programma Boos kwamen in januari misstanden over The Voice of Holland aan bod. Tientallen vrouwen deden hun verhaal over bandleider Jeroen Rietbergen, coaches Ali B en Marco Borsato en een regisseur. Rietbergen legde zijn werk neer. Hij erkende relaties van ’seksuele aard’ te hebben gehad met vrouwen die betrokken waren bij het programma.