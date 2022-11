Premium Het beste van De Telegraaf

Holly Brood moest bijgeschool worden als actieheldin voor The Takeover

Door Daphne van Rossum Kopieer naar clipboard

Holly Brood: „Grappig dat ik deze rol kreeg. Ik ben een ei met computers.” Ⓒ Mark de Blok

Holly Brood doet als Mel Bandison in de film The Takeover (Netflix, on demand)denken aan de vrouwelijke actieheldin uit de boeken van Stieg Larsson. Net als Lisbeth Salander is ze een computerhacker op kistjes die haar mannetje staat als iedereen zich tegen haar heeft gekeerd.