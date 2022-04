Johnny Depp: Drugs stonden op programma van onze huwelijksdag

Volgens hem was er in de aanloop naar het huwelijk een programma uitgeschreven, ’geprint en verstuurd’, zodat de gasten precies wisten wat hen wanneer te wachten stond. Desgevraagd antwoordde Depp dat Amber, ’een paar vrienden van mij’ en ’een paar andere mensen’ de drugs gebruikten. „Iedereen van haar kant deed mee aan de MDMA (XTC, red.)”

Toen hem gevraagd werd welke drugs Depp zelf genomen had die dag, antwoordde hij: „Om eerlijk te zijn weet ik niet hoeveel MDMA zij hadden gehad, maar voor mij zou het nemen van MDMA een verspilling van de drug zijn geweest, als u begrijpt wat ik bedoel. Ik zou iemand anders feitelijk zijn high ontnomen hebben, want het zou op mij geen effect hebben.”

Toen hem nogmaals gevraagd werd welke drugs hij genomen had, antwoordde de acteur dat hij marihuana gerookt had. „En eh, ik herinner me niet dat ik gedronken heb. Ik herinner me niet dat ik toen gedronken heb. Ik ben er vrij zeker van dat ik op dat moment niet meedeed aan de alcohol.”

De twee kemphanen trouwden in 2015 in een kleine privé-ceremonie in Los Angeles, vier jaar nadat ze elkaar ontmoet hadden op de set van The Rum Diary. Zeven jaar later staan ze tegenover elkaar in een rechtszaak, waarin Depp Heard aanklaagt wegens laster en 50 miljoen eist en zij hem op haar beurt aanklaagt voor honderd miljoen dollar.