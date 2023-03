Jane Fonda: ’Ik was gewond door Jennifer Lopez’

Het gaat om een scène uit de film Monster-in-Law, waarin twee karakters, gespeeld door Fonda en Lopez, elkaar een klap in het gezicht geven. „Ik sla haar, zij slaat mij”, blikt de 85-jarige Amerikaanse actrice terug op de opnames hiervan. „Nou, Jennifer - zoals Jennifer is - had een enorme diamanten ring om. En toen ze me een keer sloeg, sneed die mijn oog open, mijn wenkbrauw.” Lopez heeft zich „nooit verontschuldigd”, aldus Fonda, die ondanks het incident goed met Lopez overweg kan.

In Monster-in-Law speelt Fonda een vrouw genaamd Viola Fields, die vastbesloten is het huwelijk tussen haar zoon en Charlotte (Lopez) te voorkomen.

Zie hieronder de bewuste scène van het ’gevecht’.