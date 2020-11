Temptation island: losgaan kan na test

Ⓒ Tom Cornelissen

Waar op een tropisch eiland koppels probeerden niet te zwichten voor de verleiding, gaan ze in Temptation island: love or leave juist ontdekken of het beter klikt met een ander. „Er staat meer op het spel”, zegt presentator Kaj Gorgels. „De meesten hebben niet pas een relatie van een jaar, maar denken serieus aan trouwen en kinderen.”