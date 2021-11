Beau van Erven Dorens gecanceld? ’Dat zou ik heerlijk vinden’

In gesprek met Veronica Superguide over onder andere de houdbaarheid van zijn tv-carrière, zegt Beau dat hij in ieder geval van de buis wil verdwijnen voordat anderen dat voor hem gaan bepalen. „Ik stop als de ideeën opgedroogd zijn, of als ik besluit dat ik alleen nog maar ga schrijven. Nou ja, of als ik niet anders kan. Want stel je voor dat ik iets vreselijks roep en word gecanceld. Die kans bestaat bij mij, want ik zeg weleens onhandige dingen.”

"Als de NPO vijf dagen per week Kockelmann bij Op1 had neergezet, hadden ze het ons nóg moeilijker gemaakt"

Niet eens zo’n gek idee, vindt hij zelf. „Eigenlijk zou ik dat heerlijk vinden: een mooie gelegenheid om lekker ergens anders iets nieuws op te bouwen. Boeken schrijven, in een café werken, er zijn veel dingen die ik graag zou willen doen.”

Kees van Kooten

De presentator neemt zich voor ook in de toekomst te blijven zeggen wat hij vindt. „Maar het heeft geen zin om me voor te doen als iemand anders, want mensen vinden het juist leuk om naar mij te kijken: die kakker uit Bloemendaal met zijn rare fratsen.”

Wanneer Beau ooit stopt met televisie maken, dan neemt hij graag een voorbeeld aan hoe Kees van Kooten na het tv-programma Van Kooten en De Bie uit de spotlights verdween. „Ik weet niet hoe lang ik nog doorga met televisie, maar ik wil in elk geval stoppen voordat mij verteld moet worden dat ik niet meer nodig ben. Er zijn wat oudere tv-mensen die wanhopig proberen om in beeld te blijven. Geef mij dan maar hoe Kees van Kooten het heeft gedaan: die is zelf vertrokken en ook nooit meer in de verleiding gekomen om toch weer terug te komen.”

Concurrentie

Beau is tot slot bewust van het alsmaar groter wordende talkshowlandschap, waarin bijvoorbeeld ook VI Vandaag, dat vanaf januari te zien zal zijn op SBS6, een plek zal innemen. „En vergeet ook niet het nieuwe programma van Arjen Lubach op NPO 1, dat zal stevige concurrentie worden. Zowel Lubach als Derksen en zijn collega’s zijn gewoon Eredivisie- niveau. We mogen nog van geluk spreken dat alles bij de NPO zo divers moet. Want als ze daar vijf dagen per week Sven Kockelmann bij Op1 hadden neergezet, dan hadden ze het ons denk ik nóg moeilijker gemaakt. ”