Single Britney Spears en will.i.am komt vrijdag uit

Hij kijkt ernaar uit. „Ik kan niet wachten tot het vrijdag is.” Het duo werkte al vaker samen. Zo brachten de artiesten eerder onder meer het nummer Scream & Shout uit.

Voor de zangeres is het haar tweede single in bijna een jaar. Vorig jaar augustus maakte Spears na zes jaar haar muzikale comeback met Hold Me Closer, een duet met Elton John.