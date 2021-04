Wat dragen de presentatoren op het Eurovisie Songfestival?

Zo zal presentatrice Chantal Janzen couturejurken dragen van David Laport en Claes Iversen. Dat vertelt Diek Pothoven in de podcast Songfestivalkoorts. Het is de eerste keer dat de organisatie van het Eurovisie Songfestival een hoofd styling heeft benoemd. Sinds oktober 2020 is hij fulltime met de klus bezig. Hij wil Europa de ’new way of glamour’ laten zien.

Edsilia Rombley zal kleding dragen die is ontworpen door Tess van Zalinge en Studio Elzinga. Maison The Faux is aan de slag gegaan voor Nikkie de Jager.

Voor Edsilia wilde Pothoven knalkleuren. „Daar wil ik mee zeggen: krachtig van kleur”, zegt de hoofd stylist. „Scherpe vormen en moderne silhouetten. Daar was Edsilia meteen voor te porren. Geen bordeauxrood, maar we zijn bijvoorbeeld wel voor limegroen aan het kijken voor Edsilia.”

En voor Nikkie de Jager? Die liet zelf eerder weten dat een outfit haar mooier moet maken „In het geval van Nikkie wordt het glitter op glitter”, zegt Pothoven. „In elk geval voor twee van haar jurken. Ze wil over the top. Aan de andere kant wil ze ook als onderdeel van de vier presentatoren een geheel vormen. Het is balans zoeken. Als ze er in haar eentje had gestaan, had ze er anders uitgezien.”

En dan Jan Smit. Die gaat voor de James Bond-look. En zijn lange haar? Zoals hij dat had tijdens de show Europe Shine A Light van vorig jaar? Heeft Pothoven daar zeggenschap over? „Nou, we kletsen daar zeker over”, zegt Pothoven. „Ik hoop dat zijn haar vanaf nu niet meer geknipt wordt, want het stond hem goed, maar ik denk niet dat er net als vorig jaar een baardje in zit. Jan wil er stoer en lekker uitzien met niet teveel fratsen. Echt een Volendammer.”

Acts

Iversen, die een groot Songfestivalfan is, is ook ingezet voor het optreden van Lenny Kuhr. Zij zingt tijdens de finale vanaf een dak in Rotterdam haar winnende lied De Troubadour. Dat optreden is inmiddels opgenomen. Pothoven: „Ik heb Iversen gevraagd om op basis van haar winnende rode jurk een nieuwe jurk te ontwerpen. Ze stond te springen om die jurk aan te trekken. Het was niet warm op het dak toen ze optrad, maar daar hadden we trucs voor. Zo is er thermo-ondergoed in verwerkt. Ook heeft ze drie panty’s aan.”

Pothoven heeft in totaal 330 outfits laten ontwerpen. „De grand final heeft al drie intervalacts. Dan heb je nog een slotact wat met het aftellen te maken heeft.”

Meest trots is de jonge kledingontwerper op de outfit die voor de slotact is ontworpen. „Het is nu nog lastig uit te leggen hoe dat eruit komt te zien”, zegt de kledingontwerper, „omdat de naam waarvoor het is, nog bekend moet worden gemaakt. Dus naast de al bekende Afrojack en Glennis Grace. Maar we zijn met een waanzinnige look bezig waar zoveel ontwikkeltijd, handwerk, onderzoek en bijzonder materiaal in zit, dat ik niet kan wachten om het aan de wereld te laten zien.”

Dan natuurlijk Glennis Grace. Zij wordt volgens Pothoven de grande dame van de Eurovisie-finale. Met het ontwerp van haar jurk is het bedrijf van de jonge kledingontwerper zelf direct betrokken. „We zijn iets prachtigs aan het ontwerpen”, vertelt hij. „Het wordt een technisch ingewikkeld verhaal. Het moet precies op haar maat zitten. Toevallig heb ik afgelopen week allerlei kroonluchterhangers bij elkaar gezocht om op een bijzondere manier in haar jurk te verwerken. Het wordt zeker sparkling, op een manier die je nog niet eerder op een jurk hebt gezien. En wederom prachtig van kleur: een mix van superstoer krachtig en glamour.”

De liefde voor het Eurovisie Songfestival zit er overigens goed in bij de 27-jarige Pothoven. „Op mijn tweede heb ik een cd met muziek van de Zweedse band Abba cadeau gekregen. Die is tot mijn twaalfde niet meer uit de cd-speler gekomen. Ik kon fonetisch alles meezingen. En Abba is natuurlijk wel het ultieme Songfestivalact. Dus was dat betreft zit het Songfestival in mijn bloed. Maar het Songfestival kijken, nee dat stond niet aan thuis. Dat vonden mijn ouders niks.”

Luister de podcast Songfestivalkoorts hier, hieronder of via Spotify: