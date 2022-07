Chris Rock na klap Will Smith: ’Ik ben niet het slachtoffer’

Rock is op dit moment op tournee waarbij hij tijdens zijn improvisaties geregeld terugkijkt op het incident. „Iedereen die zegt dat woorden pijn doen, heeft nog nooit een klap in zijn gezicht gehad”, grapte de komiek in New Jersey. „Maar ik ben niet het slachtoffer in deze zaak. Ja, het deed pijn, als een motherfucker. Maar de volgende dag ging ik gewoon naar mijn werk. Ik ga niet naar het ziekenhuis voor een sneetje.”

Smith stormde tijdens de uitreiking in maart het podium op toen Chris Rock een grap maakte over het kale hoofd van zijn vrouw Jada Pinkett Smith, die lijdt aan de haarziekte alopecia en daardoor kaal is. Smith bood de dag na het incident al zijn excuses aan. „Alle vormen van geweld zijn giftig en destructief. Mijn gedrag bij de Oscars gisteravond was onacceptabel en onvergeeflijk.”

Daarna is hij zelfs in therapie gegaan om uit te zoeken waarom hij zo heftig reageerde. „Daar is wat zelfreflectie bij komen kijken. Hij is nu vastberaden de buitenwereld te laten zien hoeveel spijt hij heeft en hij denkt dat, als hij zich voldoende verontschuldigt, Hollywood hem wel zal vergeven”, verklaarde vriend en collega Tyler Perry eerder. Het komt er natuurlijk op neer dat het publiek geëntertaind wil worden en daar is, zou je zeggen, Will Smith de uitgelezen persoon voor.”

Smith is de komende tien jaar niet welkom bij de Oscars vanwege de klap. Rock heeft zijn excuses aangeboden voor zijn rol bij het incident.