Giftig familiegeheim in beste Italiaanse filmtraditie

De 11-jarige Lucia vindt bij haar gevederde vriendinnetje meer troost dan bij jaar stugge ‘nonna’, die op het Siciliaanse eiland Favignana voor haar zorgt. Oma houdt haar kort en verbiedt haar kleindochter de omgang met een deel van haar familie. Al laat het meisje zich dat niet zomaar welgevallen.

Paolo Licata debuteert met zijn verfilming van Piccirada als speelfilmregisseur. Zijn landgenote Catena Fiorello schreef deze roman over een giftig familiegeheim in 2006. De film brengt twee tijdlijnen samen: van de jonge Lucia tijdens haar laatste jaar op Favignana én van de volwassen Lucia, die later naar het eiland terugkeert en dan haar verleden met meer afstand – en dus ook overzicht - kan bezien.

In het overgrote deel van Picciridda ligt het perspectief echter bij de jonge Lucia. Haar uitbottende tienerlijfje getuigt daarbij van de veranderingen die zich ook in haar binnenste voltrekken. Licata brengt dat soms wat likkebaardend in beeld. Want het meisje mag dan de onschuld zelve zijn, het oog van zijn camera is dat niet. Toch is dat niet de enige ‘male gaze’ (mannelijke blik) waarvoor zij niet veilig blijkt.

Schaduwen

Deze pittoreske sfeertekening van een dorpsleven bevat onvermoede schaduwen, hoewel lang onduidelijk blijft waardoor die precies worden geworpen. Intussen houden vooral de twee hoofdrolspeelsters onze aandacht vast. Veterane Lucia Sardo weet oma Maria’s stuurse gestrengheid steeds meer nuances te geven. Intussen betoont de jonge actrice Marta Castiglia zich in de titelrol - ‘picciridda betekent ‘kleintje’ - een heuse ontdekking, met blikken die boekdelen spreken.

