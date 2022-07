Premium Het beste van De Telegraaf

Victoria Beckham onthult extreem regime: ’Ik word er misselijk van’

Waar Victoria Beckham in de jaren negentig roem verwierf als Spice Girl, wordt er de laatste jaren vooral gepraat over haar bizarre eetroutines. Zoals haar dagelijkse standaardmenu van gestoomde groenten en vis of het afwijzen van een menu van een driesterrenchef tijdens een bruiloftsdiner. Voer voor krantenkoppen waar van gesmuld wordt. Want het blijft toch fascinerend wat de voormalige Posh Spice er allemaal voor overheeft om haar slanke figuurtje te behouden. En dus reageert ze in een nieuw interview niet alleen op haar vermeende gestoomde groenten-en-vis-routine, maar onthult ze ook haar fitnessregime.