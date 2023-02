Chris Brown woedend om mishandeling Rihanna: ’Kus mijn kont!’

„Als jullie me nog steeds haten voor een fout die ik heb gemaakt als zeventienjarige, mogen jullie mijn volledige kont kussen!”, schrijft hij boos van zich af. „Ik ben verdomme 33! Ik ben het zo beu dat jullie nog steeds bezig zijn met dit verhaal. Jullie zijn dezelfde mensen die iedere week toekijken hoe Blueface en Chrisean Rock elkaar in elkaar slaan onder het toeziend oog van de wereld. En dat is wel oke?”, vraagt hij zich hardop af, verwijzend naar de relatieperikelen van de rapper en zijn vriendin. „Het is entertainment? Jullie kunnen mijn rug op!.”

Hij wijst zijn volgers bovendien op waar de ’cancel cultuur’ was toen ’blanke acteurs minderjarige vrouwen daten, hun vrouwen in elkaar sloegen of zelfs aids gaven’. „Oh. Dat is waar... Dat waren jullie vrienden. Geen valse liefde meer van mij. Blijf uit de buurt of wordt overreden, zo simpel is het!” Hij sluit zijn tirade af met een reeks foto’s van acteurs en actrices die stuk voor stuk zijn beschuldigd van geweld, onder wie Sean Penn, Mel Gibson, Nicolas Cage, Ozzy Osbourne, Tommy Lee, Slash, Charlie Sheen, Steven Seagal, Emma Roberts en Carmen Electra.

Sinds Rihanna in de halftime show van de Super Bowl stond, is Chris Brown op sociale media weer onderwerp van gesprek. De discussie werd verder aangezwengeld toen zangeres Chloë Bailey haar nieuwe single met Chris Brown aankondigde.

Rihanna

Opmerkelijk genoeg neemt Rihanna haar ex niets meer kwalijk. In 2020 gaf ze zelfs toe zich destijds meer zorgen te hebben gemaakt om Brown dan om haarzelf. „Het voelde alsof hij de enige was die werd gehaat”, vertelde ze in gesprek met Oprah Winfrey. „Het was vreemd en verwarrend omdat ik boos en gekwetst was en omdat ik me verraden voelde, maar hij maakte de fout omdat hij toen hulp nodig had.” Ondanks het voorval houdt ze nog altijd van hem. „We hebben aan onze vriendschap gewerkt en zijn nu zeer, zeer goede vrienden. We hebben weer vertrouwen opgebouwd.”

Vlak voor de Grammy Awards in 2009 viel Chris Brown zijn toenmalige vriendin Rihanna aan. Hij bekende de mishandeling en werd later veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van vijf jaar en een taakstraf van 1400 uur. Ook moest hij een cursus volgen om met zijn agressie om te leren gaan en mocht hij vijf jaar lang geen contact met Rihanna opnemen. De twee kwamen in die tijd toch nog kort bij elkaar, maar gingen in 2013 definitief uit elkaar.