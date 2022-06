Popiconen feliciteren jarige Paul McCartney: ’De grootste levende songwriter’

„Ze zeggen dat het je verjaardag is”, schrijft drummer Ringo Starr, refererend aan het Beatles-lied Birthday. „Van harte Paul, ik houd van je. Heb een geweldige dag. Liefs van Ringo en Barbara.”

Ook het officiële sociale mediakanaal van The Beatles feliciteert de bassist, gitarist, toetsenist en zanger. Het account van George Harrison deelt een videocollage, terwijl het sociale platform van John Lennon – met wie McCartney bijna tweehonderd liedjes schreef – foto’s plaatst, voorzien van de tekst van het Beatles-nummer In My Life.

Julian Lennon deelt op Instagram een kinderfoto van zichzelf met de jarige popster. „Hoppy Birdy Uncle Paul”, schrijft de zoon van John Lennon, voor wie McCartney het lied Hey Jude schreef, erbij.

Ook Seán Ono Lennon, de zoon die Lennon kreeg met Yoko Ono, feliciteert McCartney. Dat doet hij met een cover van het Beatles-lied Here, There And Everywhere. „Iemand vertelde me dat dit jouw favoriete liedje is”, schrijft hij erbij. Ook Elvis Costello, die in het verleden regelmatig samenwerkte met Macca, deelt zijn versie van het nummer van het album Revolver (1966).

„De grootste levende songwriter van Groot-Brittannië, Sir Paul McCartney, is nu tachtig”, schrijft Simply Red-zanger Mick Hucknall. „Hij deelt zijn verjaardag met mijn dochter die nu vijftien is en The Beatles enorm bewondert. Vandaag is een mooie dag.”

Ronnie Wood, gitarist van The Rolling Stones en vriend van The Beatles, wenst McCartney „een hele fijne verjaardag”. Zangeres en songwriter Carole King heet het Britse popicoon welkom „bij de tachtigers”.

Giles Martin – producer en zoon van Beatles-producer George Martin – noemt McCartney zijn „mentor, gids, goede vriend en iemand die uitstekende bagels en thee kan maken”. „Ik houd van je. Je bent altijd vriendelijk en briljant geweest.”

Ook Billy Joel en Brian Wilson, die met zijn Beach Boys-album Pet Sounds (1966) McCartney aanspoorde om Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (1967) te maken, staan stil bij de verjaardag van hun collega en goede vriend.