Mogelijk remake van Ally McBeal

David E. Kelley, de bedenker van Ally McBeal, is naar verwachting ook betrokken bij de nieuwe versie. Wel zal iemand anders het script schrijven. Hoewel Flockhart al zou zijn gevraagd, zijn er verder nog geen officiële gesprekken gevoerd en zijn de plannen nog niet concreet.

Ally McBeal was van 1997 tot en met 2002 te zien. De serie ging over de advocate Ally die werkzaam is in een advocatenkantoor in Boston samen met haar ex-vriend en zijn vrouw. De verhalen gingen vooral over het privéleven van de advocaten, maar ook over zaken die ze behandelden. Ook onder anderen Courtney Thorne-Smith, Greg Germann, Lisa Nicole Carson, Jane Krakowski en Peter MacNicol waren in de serie te zien.