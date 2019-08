Jamie Foxx en 21-jarige zangeres ontkennen affaire

Jamie postte een Instagram Live video, waarin hij zegt gedurende zijn loopbaan meerdere talenten te hebben begeleid. „Toen nog niemand Ed Sheeran kende, sliep hij weken bij mij op de bank. Ook Nick Cannon heeft als 13-jarig jochie bij mij gelogeerd, omdat ik in zijn talent geloofde. Als ik iemand ontmoet die ik kan helpen, dan doe ik dat en dat is exact wat er ook met Sela is gebeurd. Zij heeft een stem waardoor ik werd weggeblazen”, aldus Jamie. „Maar voor vrouwen gelden er kennelijk andere regels. Ik begeleid haar naar de auto en we hebben meteen een relatie, waar slaat dat op?”

Sela re-postte het filmpje van Jamie op haar eigen Instagram-account en schreef daarbij: „Voor wie het interesseert...hierbij het ECHTE verhaal. Voor alle anderen: blijf lekker onzin kletsen en blijf me een hoer, een slet, een golddigger of een homewrecker noemen. Je kan zeggen dat ik moet sterven, whatever. Het boeit me niet, want ik ben gewoon hard aan het werk en doe wat ik het liefste doe.”

Jamie was naar verluidt zes jaar samen met Katie Holmes, maar de twee hielden hun relatie altijd erg privé. Dit zou te maken hebben gehad met de clausule in de scheidingsovereenkomst tussen Katie en haar ex-man Tom Cruise, die geëist zou hebben dat zij tot 5 jaar na hun scheiding niet openlijk met andere mannen gezien mocht worden. Saillant detail is dat Foxx en Cruise voorheen zeer goede vrienden waren.