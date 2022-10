Geboorte zoon redde Simon Cowell van depressie

„Voor Eric bestond mijn leven voor 99 procent uit werk”, aldus Cowell. „Ik was erdoor geobsedeerd. Ik was op een punt waar echt alles over werk ging. Ik stopte met het genieten van andere dingen. Ik wilde alleen maar de concurrentie verslaan, verder was ik nergens mee bezig. Op een gegeven moment kwam het op een punt dat ik er depressief van werd.”

In 2014 werd Cowell vader van zoon Eric. „Ik was echt ongelukkig. Maar nu Eric er is werk ik niet meer ’s nachts. Als hij niet was geboren, zou ik niet weten wat er met mij was gebeurd.”

Cowell is al jarenlang te zien als jurylid in meerdere landen bij onder meer The X Factor. Ook in America’s Got Talent en Britain’s Got Talent heeft Cowell plaatsgenomen achter de jurytafel.