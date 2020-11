Kris Jenner over verjaardagsfeest Kendall: ’Veiliger dan dit kon niet’

Volgens Kris was iedereen van tevoren getest op het coronavirus en mochten gasten pas naar binnen wanneer bleek dat ze niet besmet waren.

„Bij aankomst werd er getest en moesten mensen een half uur op hun uitslag wachten”, vertelde Kris in het radioprogramma Andy Cohen Live. „We nemen het virus zeer serieus en wilden er dus 100% zeker van zijn dat iedereen oké was. Daarbij waren alle gasten een paar dagen voor het feestje ook al eens getest, dus veiliger dan dit kon het niet. Dat mensen kritiek hebben op wat wij doen kan ik niet controleren. Wat ik als moeder wel kan controleren, is hoe wij met dergelijke situaties omgaan. Nou, zo dus.”

De Kardashians worden sowieso elke week getest op het coronavirus. „Wij werken in de televisiewereld, waarbij je dagelijks te maken hebt met een groep mensen waarmee je werkt. Om elkaar te beschermen tijdens de opnamedagen moet iedereen steeds opnieuw getest worden. En dat is alleen maar goed.”