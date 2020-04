Prins Andrew steekt handen uit de mouwen tijdens coronacrisis

Antonia Marshall, de assistent van Sarah, deelde op Instagram foto’s waarop te zien is dat het voormalige koppel zorgpakketten samenstelt voor bewoners van het Thames Hospice in Windsor. Het zijn de eerste beelden waarop de hertog en hertogin van York samen staan sinds de zoon van koningin Elizabeth zijn koninklijke taken in november neerlegde.

„De York-familie is een geweldige en standvastige eenheid en helpt tijdens deze crisis voortdurend anderen”, schrijft Marshall. „Ik ben zo trots op ze allemaal.”

De foto’s zijn vermoedelijk gemaakt bij de Royal Lodge, zijn woning in het park van Windsor Castle. Volgens verschillende media zitten Andrew en Sarah daar samen met dochter Eugenie en haar man Jack Brooksbank in zelfisolatie.

