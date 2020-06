Dochter Elisa maakt Henk van der Meijden (82) opa

De familie van der Meijden is een nieuwe telg rijker. De kleine Elias werd 24 mei geboren. Ⓒ Roy Beusker

Circuseigenaar en showbizznestor HENK VAN DER MEIJDEN is op zijn 82e opa geworden van zijn eerste kleinkind. Zijn dochter en businesspartner ELISA had hem geen mooier cadeau kunnen schenken. Zij zegt nu: „Het is zo mooi dat hij dit allemaal mag en kan meemaken.”