Duncan Laurence lanceert ook app voor fans

„Het is hier!”, schrijft de winnaar van het Eurovisiesongfestival van vorig jaar verheugd op Instagram. „Mijn team en ik hebben hard gewerkt om deze app te maken, een platform voor al mijn fans om content te delen en meer backstage-video’s te zien dan ooit.” Duncan laat ook weten dat fans via de app kans kunnen maken op early-bird kaartjes voor concerten.

„Het is meer dan een app, het is (meer) een fanclub. Het is de basis en het is hier. Ik ben zo trots”, zegt de zanger.

Duncan Laurence is niet de eerste Nederlandse artiest die een app creëert voor zijn fans. Rapper Lil’ Kleine deed hetzelfde.