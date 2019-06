Alec Baldwin is klaar met Trump-persiflage

Baldwin vertolkte de Amerikaanse president sinds die verkozen werd in november 2016 en deed dat met verve. De filmpjes waarin hij te zien was als Trump gingen binnen de kortste keren viraal en werden massaal gedeeld. Maar volgens Alec zit er geen uitdaging meer in. „Ik heb het gevoel dat het mooi geweest is, ik ben er klaar mee. Het was hartstikke leuk om te doen, maar de frisheid en glans is er na een paar jaar wel van af.”

„Ik zie het mezelf niet nog eens doen, ik heb er geen zin meer in. Ze moeten iemand anders vinden die de rol op zich wil nemen. Mijn vrouw en ik hebben een jaar geleden een zoon gekregen en ik wil er graag zijn voor mijn familie. Nu ik met Saturday Night Live ga stoppen, krijg ik mijn weekenden weer terug”, aldus Baldwin.

Baldwin won een Emmy-award voor zijn vertolking van Trump in 2017.