Derde zomergast Arib had met fellere verdediging spannender laatste uur tv opgeleverd

De derde zomergast aan het kleine tafeltje van Theo Maassen is zondagavond Khadija Arib. Een fijne afwisseling, want het verhaal en de fragmenten van Arib zijn een stuk toegankelijker dan van de gasten van de weken ervoor. Om in haar verhaal meegetrokken te worden, hoef je als kijker niet veel moeite te doen.