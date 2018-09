Broer Law and Order-acteur pleegt zelfmoord

De broer van de Law And Order-acteur sprong in de vroege ochtend vanaf de zestiende verdieping van het appartementencomplex waar hij woonde, meldt New York Post.

De 73-jarige Leonard Belzer was getrouwd met Sesamstraat-regisseur Emily Squires, die in november 2012 overleed. Zelf is hij bekend van het radioprogramma The Comedy Hour dat hij presenteerde.

Volgens de politie heeft Leonard meerdere afscheidsbrieven achtergelaten in zijn woning. New York Post sprak een medewerker in het gebouw, die verhaalt over de extreme gelijkenis tussen Leonard en de 69-jarige Richard Belzer, die bekend is van zijn rol als sergeant John Munch in Law & Order: Special Victims Unit. Volgens de medewerker had Belzer onder meer gezondheidsproblemen.

Leonard Belzer en Squires schreven in het jaar 2000 een boek over spirituele plekken in en om hun woonplaats New York.