Op1 gaat langer door

In principe zou vrijdag de laatste uitzending van het seizoen zijn, maar dat is dus nog niet het geval. „We gaan langer door met Op1 en Goedemorgen Nederland zodat we van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat nieuws en duiding kunnen blijven brengen”, laat bestuursvoorzitter Shula Rijxman van de NPO in een verklaring weten.

Naast Op1 wordt dus ook Goedemorgen Nederland verlengd. Het ochtendprogramma van Omroep WNL zal ook op werkdagen tijdens de kerstvakantie te zien zijn.

Na de kerst is er geen ruimte voor extra uitzendingen van Op1. Dan begint op dat tijdslot de dramaserie I.M.