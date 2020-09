Ⓒ Foto AP

Voor Prince-fans wereldwijd kan het niet snel genoeg 25 september zijn. De befaamde kluis op Paisley Park is weer eens geopend, met als gevolg een maar liefst 9-delige nieuwe editie van het legendarische album Sign o’ the times. Al leeft zijne koninklijke paarsheid niet meer, hij is nog lang niet uitgezongen.