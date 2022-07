’Ed Sheeran en vrouw hebben pasgeboren dochter ’Jupiter’ genoemd’

De naam, die ’dapper en gedurfd’ betekent, zou een bijzondere betekenis hebben voor het paar. Een bron vertelt aan de Britse krant dat ze de betekenis en de uniekheid van de naam mooi vinden.

Het nieuws van Sheerans tweede dochter kwam geheel onverwacht, want het was niet publiekelijk bekend dat Seaborn zwanger was. „We wilden jullie even laten weten dat we nog een prachtig meisje hebben gekregen”, schreef Sheeran in mei op Instagram. „We zijn zo verliefd op haar. En we zijn zo trots om nu een familie van vier te zijn.” Samen hadden ze al dochtertje, Lyra Antarctica Seaborn Sheeran.