Sarah Drew is zwanger van tweede kind

Een woordvoerder van de Grey's Anatomy-actrice heeft tegenover People bevestigd dat ze zwanger is.

Het koppel kreeg 2,5 jaar geleden al een zoontje, Micah Emmanuel. De tweede spruit wordt in december verwacht. ''Peter en ik zijn verheugd om onze zwangerschap aan te kunnen kondigen'', laat Drew aan het blad weten. ''We kunnen niet wachten om Micah voor te stellen aan zijn broertje of zusje.''