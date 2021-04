Victoria Koblenko biedt excuses aan voor kapsel

Het kiekje werd vier jaar geleden geschoten voor een campagne rondom Women Empowerment. „De haarstylist had me destijds prachtig ingevlochten”, schrijft Victoria. „Waar ik me toen niet bewust van was, evenmin als de haarstylist zelf (van Surinaamse afkomst) is dat specifiek deze vlechten zwarte vrouwen diep kunnen kwetsen. Deze cornrows of canerows refereren namelijk aan het verleden van slavernij en onderdrukking. Dat heb ik vorig jaar geleerd.’

Hoewel de actrice de vlechten tijdens haar reizen door Afrika altijd zag als een manier om de taalbarrière te doorbreken, heeft ze inmiddels ontdekt dat het door velen ’als intens pijnlijk wordt ervaren, omdat deze vrouwen dit jarenlang werden geacht te bedekken’. „Daarom is het not done om deze haardracht te dragen voor witte mensen ongeacht of ze daarmee hun waardering en inspiratie willen uiten. Deze oude foto heb ik 10 dagen geleden geplaatst zonder bij deze gevoeligheid stil te staan. Dat is een blinde vlek. Het was de enige foto die ik op m’n telefoon kon vinden met bruin haar, maar dat is geen excuus voor de blinde vlek, want ik had kunnen weten dat de tijdsgeest deze braids niet kan verdragen. Mijn oprechte excuses voor de mensen die dit heeft gekwetst.”

Naar eigen zeggen kreeg de actrice niet veel kritiek op de foto, maar het commentaar maakte wel indruk op haar. „Ook al was er maar één opmerking onder de foto dat dit culturele toe-eigening is. Die was terecht. Jullie kunnen niet ruiken dat het gaat om een oude foto, gemaakt in een tijd waarin er geen open zenuw was voor dit verschijnsel.”

Twee volgers hebben de actrice verzocht het bericht van haar pagina te halen. Ze is echter niet van plan om het kiekje te verwijderen. „Ik denk dat er meer ruimte moet komen voor dat geluid. En die ruimte probeer ik te maken door deze foto juist NIET te verwijderen. Als deze foto verdwijnt, leert niemand hier iets van”, besluit ze.