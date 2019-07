Thaise koning kleedt Boeddha-beeld aan

Koning Vajiralongkorn heeft woensdag het beeld van de Smaragden Boeddha in de gelijknamige tempel op het terrein van het Koninklijk Paleis in Bangkok van een nieuw gewaad voorzien. Dat is gebruik bij het begin van het regenseizoen, wanneer de monniken zich terugtrekken in tempels en kloosters om drie maanden te mediteren.