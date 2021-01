Bernie Sanders verkoopt truien met zijn foto voor het goede doel

Op de foto zit Sanders onderuitgezakt op een stoel, gekleed in een simpel windjack met wollen wanten. Hij draagt daarbij een mondkapje en kijkt enigszins verveeld om zich heen. De foto gaat de hele wereld over, omdat de aandoenlijke houding van Sanders voor veel inauguratiekijkers nogal herkenbaar was. De foto werd in bekende filmscènes, foto's en schilderijen geplakt.

De trui kost ongeveer 37 euro en het gehele bedrag gaat naar ’Meals on Wheels’. Dat is een liefdadigheidsinstelling die maaltijden aan arme ouderen levert. De trui is te koop op de website van Sanders, maar door de grote vraag zal het wel even duren voordat iedereen 'm in huis heeft.